Şanlıurfa'da meydana gelen 5.4'lük deprem kamerada | Video

24 Eylül 2026 11:18

Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem anı kameraya böyle yansıdı.