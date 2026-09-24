Son dakika: Şanlurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildi | Video
24 Eylül 2026 11:06
Son dakika haberi: AFAD, saat 10.40'da merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da hissedildi.
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