Kilis'te ‘Çaycılar Grubu' operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video
23 Eylül 2026 14:34
Kilis'te "Çaycılar Grubu" isimli oluşum içerisinde yer aldığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Çaycılar Grubu" isimli oluşum içerisinde bulunan şahıslara yönelik projeli çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesine yönelik Kilis ve İstanbul'da şüphelilere ait 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 fişek ve 8,84 gram esrar ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler mevcutlu olarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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