Trabzonsporlu yıldızın tarzı ikiye böldü! Ozan Tufan'ın o ayakkabısını gören şoke oldu: Fiyatı dudak ısırttı... | Video
24 Eylül 2026 10:39
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, ailesiyle birlikte çekilen fotoğrafındaki sürpriz detayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yıldız futbolcunun tercih ettiği ayrık burunlu tasarım ayakkabı kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
00:20
00:17
00:20
00:33
00:05
00:47
00:23
Bestemsu Özdemir minik oğluyla poz verdi! İtalya’dan ev baktı! 22.09.2026 | 20:33
00:55
00:52
Şerife Sezer ödül gecesinde rahatsızlandı! Sağlık durumunu açıkladı 21.09.2026 | 23:25
00:47
Perihan Savaş ve oğlu Savaş Zafer’den yeni proje sürprizi 21.09.2026 | 22:20
00:56
00:05
00:30
00:24
00:29
00:25
11:56
00:06