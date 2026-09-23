48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı... | Video

23 Eylül 2026 13:33

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, yoga yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. 48 yaşındaki güzel oyuncunun sergilediği esneklik ve fit görünümü kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.