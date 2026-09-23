48 yaşındaki Mine Tugay esnekliğiyle sınır tanımadı! Yoga yaptığı anlar binlerce beğeni aldı... | Video
23 Eylül 2026 13:33
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, yoga yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. 48 yaşındaki güzel oyuncunun sergilediği esneklik ve fit görünümü kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.
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