Çağatay Ulusoy 36 yaşına girdi! Sevgilisi Aslıhan Malbora'dan romantik paylaşım | Video
24 Eylül 2026 09:54
Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora’nın gözlerden uzak sürdürdüğü birliktelik devam ediyor. Malbora’nın 36. yaş gününde sevgilisini kırmızı kalp emojisiyle kutlaması, çiftin ilişkisini yeniden gündeme taşıdı.
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