Biran Damla Yılmaz'a Almanya'dan hapis cezası! 285 Bin Euro'luk estetik borcunu ödemek istememişti | Video

25 Eylül 2026 09:17

Oyuncu Biran Damla Yılmaz uluslarası bir dava ile karşı karşıya! Yüz binlerce euroluk estetik vurgunu ve sahte evrak düzenleme suçlamalarıyla Almanya'da yargılanan ünlü oyuncu hakkında hapis cezası verildi. Resmi makamlarca doğrulanan bu belgelerin ardından, Yılmaz için tüm Avrupa Birliği sınırlarını kapsayacak olası bir yakalama kararı gündemde ses getirdi.