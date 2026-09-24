Katil Netanyahu'ya BM Genel Kurulu'nda protesto! Salonu terk ettiler

24 Eylül 2026 21:30

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.