Başkan Erdoğan'dan Hürmüz Boğazı mesajı: Güvenliğinin sağlanması zaruridir... | Video

24 Eylül 2026 16:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, toplantıya ilişkin paylaşımında "New York’ta düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğimiz, artık geleneksel hale gelen yuvarlak masa toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. Hürmüz Boğazı mesajı veren Erdoğan; "Seyrüsefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir." dedi.