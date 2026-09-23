SON DAKİKA: Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti! Kemal Türkyılmaz Başkanvekili oldu | Video
23 Eylül 2026 11:54
Son dakika: Adalar Belediye Başkanvekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkanvekili seçimi için belediye meclisi bugün saat 10.00’da yeniden toplandı. Adalar Belediyesi 4. tur sonucunda AK Parti'ye geçti. Kemal Türkyılmaz Başkanvekili oldu.
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