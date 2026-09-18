Özgür Özel'den Bursa'da vatandaşa beddua: Allah seni kahretsin

18 Eylül 2026 21:10

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da gezisi sırasında derdini anlatmak isteyen bir vatandaşa beddua ile karşılık verdi. 3600 ek gösterge konusundaki talebini Özel'e iletmek isteyen bir vatandaş, "Allah seni kahretsin" yanıtını aldı. O anlar sosyal medyada da büyük tepki çekti.