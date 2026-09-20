4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
20 Eylül 2026 18:58
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.
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