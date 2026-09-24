Video Spor GOL İZLE | Norveç 3-2 Danimarka (Erling Haaland)
GOL İZLE | Norveç 3-2 Danimarka (Erling Haaland)

GOL İZLE | Norveç 3-2 Danimarka (Erling Haaland)

24 Eylül 2026 23:27

UEFA Uluslar Ligi A Ligi D Grubu maçında Norveç, Erling Haaland'ın 74. dakikada attığı golle Danimarka karşısında skoru 3-2 yaptı.

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