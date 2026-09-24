Video Spor Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Vincenzo Italiano itirafı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Vincenzo Italiano itirafı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Vincenzo Italiano itirafı!

24 Eylül 2026 17:29

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Adalı, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun geliş süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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