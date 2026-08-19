Fatih Tekke'den Muhammed Salah sorusuna cevap!

19 Ağustos 2026 17:17

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, A Spor Muhabiri Yunus Emre Sel'e özel olarak açıklamalarda bulundu. Fatih Tekke'nin Muhammed Salah hakkındaki o soruya vermiş olduğu cevap dikkat çekti.