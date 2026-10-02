Vincenzo Montella'dan Belçika maçı sözleri!
02 Ekim 2026 21:22
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. haftasında Belçika deplasmanında sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Vincenzo Montella'dan Belçika maçı sözleri! 02.10.2026 | 21:22
00:42
Demir Ege Tıknaz'dan reaksiyon vurgusu! 02.10.2026 | 21:13
03:14
Fenerbahçe'de yeni rota Carlos Alcaraz! | Video 02.10.2026 | 11:28
03:55
Galatasaray'a İngiltere'den Donnarumma sürprizi! | Video 02.10.2026 | 11:00
13:30
Van Bommel'den Lukaku açıklaması 01.10.2026 | 16:06
01:52
GOL İZLE | İspanya 4-1 Hırvatistan (Nico Williams) 29.09.2026 | 23:43
01:25
GOL İZLE | İskoçya 0-3 İsviçre (Zeki Amdouni) 29.09.2026 | 23:42
01:12
GOL İZLE | Çekya 0-2 İngiltere (Harry Kane) 29.09.2026 | 23:22
01:46
GOL İZLE | İspanya 3-1 Hırvatistan (Lamine Yamal) 29.09.2026 | 23:20
01:07
GOL İZLE | İskoçya 0-2 İsviçre (Nico Elvedi) 29.09.2026 | 23:09
01:14
GOL İZLE | Çekya 0-1 İngiltere (Anthony Gordon) 29.09.2026 | 23:00
01:56
GOL İZLE | İspanya 2-1 Hırvatistan (Marc Pubill) 29.09.2026 | 22:28
01:29
GOL İZLE | İspanya 1-1 Hırvatistan (Dion Beljo) 29.09.2026 | 22:25
02:13
TIKLA İZLE | Halil Umut Meler'den kırmızı kart! Çekya 10 kişi kaldı 29.09.2026 | 22:23
01:20
GOL İZLE | İskoçya 0-1 İsviçre (Ricardo Rodriguez) 29.09.2026 | 22:12
01:38
GOL İZLE | İspanya 1-0 Hırvatistan (Lamine Yamal) 29.09.2026 | 22:08
00:21
Arda Güler'den büyük sitem! Tepkisi gündem oldu... | Video 29.09.2026 | 12:02
04:16
A Milli Takım İtalya Karşısında Neleri Yanlış Yaptı? | Video 29.09.2026 | 10:59
00:40
Fatih Terim: Bu maçı çabuk unutmak lazım! | Video 29.09.2026 | 10:32
02:54
A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya mağlup! | Video 29.09.2026 | 10:24