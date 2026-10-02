Video Spor Fenerbahçe'de yeni rota Carlos Alcaraz! | Video
Fenerbahçe'de yeni rota Carlos Alcaraz! | Video

Fenerbahçe'de yeni rota Carlos Alcaraz! | Video

02 Ekim 2026 11:28

Orta sahada yaşanan sorunları çözmek isteyen Fenerbahçe, ocak transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin radarında Carlos Alcaraz var.

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