Galatasaray'a İngiltere'den Donnarumma sürprizi! | Video
02 Ekim 2026 11:00
Süper Lig devi, daha önce transferi için yoğun girişimlerde bulunduğu Gianluigi Donnarumma'yı yeniden gündemine aldı. Manchester City'nin karşı karşıya olduğu olası yaptırımlar sonrası ayrılığı gündeme gelen İtalyan yıldız için düğmeye basıldı. İşte haberin detayları...
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