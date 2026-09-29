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GOL İZLE | İskoçya 0-3 İsviçre (Zeki Amdouni)

GOL İZLE | İskoçya 0-3 İsviçre (Zeki Amdouni)

29 Eylül 2026 23:42

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1’in 2. haftasında İskoçya ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre, Zeki Amdouni'nin 82. dakikada attığı gole farkı üçe çıkardı.

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