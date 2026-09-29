Fatih Terim: Bu maçı çabuk unutmak lazım! | Video

29 Eylül 2026 10:32

A Milli Takım, A Ligi 2. hafta maçında İtalya'yı konuk etti ve rakibine 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmayı yorumlayan eski milli takım teknik direktörü Fatih Terim, dikkat çeken ifadelerde bulundu.