Video Spor GOL İZLE | Türkiye 0-3 İtalya (Michael Kayode)
GOL İZLE | Türkiye 0-3 İtalya (Michael Kayode)

GOL İZLE | Türkiye 0-3 İtalya (Michael Kayode)

28 Eylül 2026 22:20

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. hafta maçında A Milli Takımı ile İtalya karşı karşıya geldi. Maçın 27. dakikasında İtalya, Michael Kayode'nin attığı golle skoru 3-0 yaptı.

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