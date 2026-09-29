Video Spor A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya mağlup! | Video
A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya mağlup! | Video

A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya mağlup! | Video

29 Eylül 2026 10:24

A Milli Futbol Takımı, Bursa'da oynanan Uluslar Ligi mücadelesinde İtalya'ya 4-1 yenilerek, ikinci maçında da puan çıkaramadı.

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