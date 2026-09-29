TIKLA İZLE | Halil Umut Meler'den kırmızı kart! Çekya 10 kişi kaldı
29 Eylül 2026 22:23
UEFA Uluslar Ligi A Lig 3. Grup'un ikinci haftasında oynanan maçta Çekya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Maçın hakemi Halil Umut Meler, Çekya'dan Pavel Sulc'un Elliot Anderson'a yaptığı müdahaleyi VAR uyarısıyla izleyerek 25. dakikada kırmızı kart gösterdi.
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