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GOL İZLE | Belçika 2-0 Türkiye (Kevin de Bruyne)

GOL İZLE | Belçika 2-0 Türkiye (Kevin de Bruyne)

02 Ekim 2026 23:13

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 3. maçında Belçika, A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Kevin de Bruyne'nin 60. dakikada attığı gol sonrası fark ikiye yükseldi.

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