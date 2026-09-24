Video Spor Fransa'da Adrien Rabiot'dan Türkiye maçı yorumu!
Fransa'da Adrien Rabiot'dan Türkiye maçı yorumu!

Fransa'da Adrien Rabiot'dan Türkiye maçı yorumu!

24 Eylül 2026 18:55

Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından Adrien Rabiot, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile oynayacakları müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Türkiye ile Fransa arasındaki dev maç atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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