Fransa'da Adrien Rabiot'dan Türkiye maçı yorumu!

24 Eylül 2026 18:55

Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından Adrien Rabiot, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile oynayacakları müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Türkiye ile Fransa arasındaki dev maç atv ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.