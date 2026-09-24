TIKLA İZLE | Hollanda'nın Almanya'ya attığı gol VAR'dan döndü!

24 Eylül 2026 22:18

UEFA Uluslar Ligi A Ligi A Grubu'nda Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hollanda'nın 12. dakikada Virgil van Dijk ile bulduğu gol VAR uyarısı sonrası iptal edildi. İşte o pozisyon...