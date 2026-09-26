Türkan Şoray sahnede dans etti! İşte o anlar... | Video
26 Eylül 2026 14:28
Türkan Şoray, Tekirdağ'da düzenlenen 1'inci Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamındaki 'Tekirdağ Sultan Sofrası' etkinliğine katıldı. Usta oyuncu, sahnede 'Tekirdağ'ın Üzümü' şarkısı eşliğinde dans etti
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