Video Magazin Türkan Şoray sahnede dans etti! İşte o anlar... | Video
Türkan Şoray sahnede dans etti! İşte o anlar... | Video

Türkan Şoray sahnede dans etti! İşte o anlar... | Video

26 Eylül 2026 14:28

Türkan Şoray, Tekirdağ'da düzenlenen 1'inci Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali kapsamındaki 'Tekirdağ Sultan Sofrası' etkinliğine katıldı. Usta oyuncu, sahnede 'Tekirdağ'ın Üzümü' şarkısı eşliğinde dans etti

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