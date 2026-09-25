TIKLA İZLE | Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü!

25 Eylül 2026 23:46

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın 87. dakikasında Uğurcan Çakır, ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle direkt olarak kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...