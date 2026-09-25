TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu ile gole yaklaştı!

25 Eylül 2026 22:27

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında evinde Fransa'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar mücadelenin 27. dakikasında Ferdi Kadıoğlu ile gole çok yaklaştı. İşte o anlar…