Video Spor Chobani Stadyumu 3 ayda yenilendi! | Video
Chobani Stadyumu 3 ayda yenilendi! | Video

Chobani Stadyumu 3 ayda yenilendi! | Video

25 Eylül 2026 10:12

Sarı-lacivertli takım, Chobani Stadyumu’nda yenileme çalışmaları yaptı. Stadyum koltukları boyandı, LED ekranlar asıldı, çimler ve soyunma odaları bakıma alındı.

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