TIKLA İZLE | Fransa, Kylian Mbappe ile gole yaklaştı!
25 Eylül 2026 22:14
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın 17. dakikasında Fransa etkili geldi ancak Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleyi bulmadı. İşte o pozisyon...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
TIKLA İZLE | Fransa, Kylian Mbappe ile gole yaklaştı! 25.09.2026 | 22:14
01:58
MAÇ ÖZETİ İZLE | Lihtenştayn 0-2 Litvanya 25.09.2026 | 21:28
01:52
MAÇ ÖZETİ İZLE | Andorra 1-2 Malta 25.09.2026 | 21:27
01:54
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sırbistan 1-2 Yunanistan 25.09.2026 | 21:25
01:32
Aral Şimşir: Fransa çok kaliteli oyunculara sahip! 25.09.2026 | 21:23
35:40
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! 25.09.2026 | 16:59
00:20
01:05
Chobani Stadyumu 3 ayda yenilendi! | Video 25.09.2026 | 10:08
01:13
GOL İZLE | Hollanda 1-1 Almanya (Cody Gakpo) 24.09.2026 | 23:47
01:27
GOL İZLE | Norveç 3-2 Danimarka (Erling Haaland) 24.09.2026 | 23:27
01:51
GOL İZLE | Norveç 2-2 Danimarka (Rasmus Höjlund) 24.09.2026 | 23:16
01:46
GOL İZLE | Hollanda 0-1 Almanya (Felix Nmecha) 24.09.2026 | 22:33
00:55
GOL İZLE | Norveç 2-1 Danimarka (Mikkel Damsgaard) 24.09.2026 | 22:24
00:33
GOL İZLE | Portekiz 1-0 Galler (Joao Felix) 24.09.2026 | 22:19
03:01
TIKLA İZLE | Hollanda'nın Almanya'ya attığı gol VAR'dan döndü! 24.09.2026 | 22:18
01:15
GOL İZLE | Norveç 2-0 Danimarka (Erling Haaland) 24.09.2026 | 22:14
01:33
GOL İZLE | Norveç 1-0 Danimarka (Oscar Bobb) 24.09.2026 | 22:13
36:15
Vincenzo Montella'dan Orkun Kökçü açıklaması! 24.09.2026 | 21:20
14:29
Zinedine Zidane açıkladı! Kylian Mbappe, Türkiye maçında oynayacak mı? 24.09.2026 | 19:08
15:31
Fransa'da Adrien Rabiot'dan Türkiye maçı yorumu! 24.09.2026 | 18:55