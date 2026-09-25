TIKLA İZLE | Fransa, Kylian Mbappe ile gole yaklaştı!

25 Eylül 2026 22:14

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın 17. dakikasında Fransa etkili geldi ancak Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş kaleyi bulmadı. İşte o pozisyon...