Video Spor TIKLA İZLE | Fransa'da Kylian Mbappe sakatlandı!
TIKLA İZLE | Fransa'da Kylian Mbappe sakatlandı!

TIKLA İZLE | Fransa'da Kylian Mbappe sakatlandı!

25 Eylül 2026 23:11

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında A Milli Futbol Takımı'na konuk olan Fransa’da Kylian Mbappe, attığı golden sonra sakatlık geçirdi.

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