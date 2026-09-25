TIKLA İZLE | Fransa'da Kylian Mbappe sakatlandı!
25 Eylül 2026 23:11
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında A Milli Futbol Takımı'na konuk olan Fransa’da Kylian Mbappe, attığı golden sonra sakatlık geçirdi.
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