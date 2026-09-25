TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Fransa maçında penaltı bekledi!

25 Eylül 2026 22:28

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında evinde Fransa'yı konuk etti. Karşılaşmanın 31. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Fransa ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer ise oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...