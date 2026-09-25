TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Fransa maçında penaltı bekledi!
25 Eylül 2026 22:28
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında evinde Fransa'yı konuk etti. Karşılaşmanın 31. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Fransa ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer ise oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Fransa maçında penaltı bekledi! 25.09.2026 | 22:28
00:31
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı, Ferdi Kadıoğlu ile gole yaklaştı! 25.09.2026 | 22:27
00:35
TIKLA İZLE | Arda Güler'den nefis çalımlar! Fransa faulle durdurabildi 25.09.2026 | 22:17
00:44
TIKLA İZLE | Fransa, Kylian Mbappe ile gole yaklaştı! 25.09.2026 | 22:14
01:58
MAÇ ÖZETİ İZLE | Lihtenştayn 0-2 Litvanya 25.09.2026 | 21:28
01:52
MAÇ ÖZETİ İZLE | Andorra 1-2 Malta 25.09.2026 | 21:27
01:54
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sırbistan 1-2 Yunanistan 25.09.2026 | 21:25
01:32
Aral Şimşir: Fransa çok kaliteli oyunculara sahip! 25.09.2026 | 21:23
35:40
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! 25.09.2026 | 16:59
00:20
01:05
Chobani Stadyumu 3 ayda yenilendi! | Video 25.09.2026 | 10:08
01:13
GOL İZLE | Hollanda 1-1 Almanya (Cody Gakpo) 24.09.2026 | 23:47
01:27
GOL İZLE | Norveç 3-2 Danimarka (Erling Haaland) 24.09.2026 | 23:27
01:51
GOL İZLE | Norveç 2-2 Danimarka (Rasmus Höjlund) 24.09.2026 | 23:16
01:46
GOL İZLE | Hollanda 0-1 Almanya (Felix Nmecha) 24.09.2026 | 22:33
00:55
GOL İZLE | Norveç 2-1 Danimarka (Mikkel Damsgaard) 24.09.2026 | 22:24
00:33
GOL İZLE | Portekiz 1-0 Galler (Joao Felix) 24.09.2026 | 22:19
03:01
TIKLA İZLE | Hollanda'nın Almanya'ya attığı gol VAR'dan döndü! 24.09.2026 | 22:18
01:15
GOL İZLE | Norveç 2-0 Danimarka (Erling Haaland) 24.09.2026 | 22:14
01:33
GOL İZLE | Norveç 1-0 Danimarka (Oscar Bobb) 24.09.2026 | 22:13