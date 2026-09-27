Hülya Avşar sessizliğini bozdu! Kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Son noktayı koydu... | Video
27 Eylül 2026 09:50
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Son dönemde kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evleneceği yönündeki haberlerle gündeme gelen Avşar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
00:29
00:39
00:21
Fenerbahçeli Mason Greenwood'un evinin kirası servet değerinde! | Video 26.09.2026 | 15:07
00:23
Türkan Şoray sahnede dans etti! İşte o anlar... | Video 26.09.2026 | 14:23
02:05
00:40
00:25
Mercan Köşk'ün Aras'ı Kubilay Aka elleriyle kebap yaptı | Video 25.09.2026 | 11:00
00:20
00:29
00:32
00:25
00:58
00:23
00:16
00:20
00:20
00:15
00:20