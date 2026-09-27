Otel odasında komşusunun Muhteşem Yüzyıl izlediğini duyan Meryem Uzerli kamerasını açtı! | Video

27 Eylül 2026 13:10

Ortaköy'de kaldığı otelde yan odadan gelen sesleri dinleyen Meryem Uzerli, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yan odadaki misafirin Muhteşem Yüzyıl izlediğini fark eden ünlü oyuncu, kamerasını açarak bakın ne yaptı...