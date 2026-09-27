Evlilik çanları çaldı! Dilan Çiçek Deniz müstakbel eşini babasıyla tanıştırdı: O hamle 'onay geldi' dedirtti... | Video
27 Eylül 2026 12:50
Yaklaşık 4 aydır müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisini Antalya'da yaşayan babası Orhan Deniz ile tanıştırdı.
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