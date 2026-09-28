Video Magazin Fenerbahçeli Ederson tatilde para saçtı! 3 günde 3 milyon TL harcadı | Video
Fenerbahçeli Ederson tatilde para saçtı! 3 günde 3 milyon TL harcadı | Video

Fenerbahçeli Ederson tatilde para saçtı! 3 günde 3 milyon TL harcadı | Video

28 Eylül 2026 09:25

Ailesiyle birlikte daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya'yı dolaşan ünlü futbolcu, Uluslar Ligi nedeniyle verilen arayı yine tatil yaparak geçirmeyi seçti.

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