Fenerbahçeli Ederson tatilde para saçtı! 3 günde 3 milyon TL harcadı | Video

28 Eylül 2026 09:25

Ailesiyle birlikte daha önce Bodrum, Antalya ve Kapadokya'yı dolaşan ünlü futbolcu, Uluslar Ligi nedeniyle verilen arayı yine tatil yaparak geçirmeyi seçti.