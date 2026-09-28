Şarkıcı Kıraç’tan samimi itiraf! "Yapay zekadan yararlanıyorum" | Video
28 Eylül 2026 09:42
Şarkıcı Kıraç, Kıbrıs'ta sahne aldı. Yapay zekâ teknolojisine de değinen Kıraç, "Yapay zekaya karşı değilim, aktif yararlanıyorum. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sanatçının kendi duygusu ve birikimiyle anlam kazanıyor" dedi.
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