Ebru Yaşar görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı... | Video

27 Eylül 2026 16:04

Sosyal medyada yayınladığı videolarla Ebru Yaşar'a seslenen görme engelli Duygu Murcak'ın hayali gerçek oldu. Genç kızın çağrısına kayıtsız kalmayarak kendisini Ankara konserine davet eden ünlü sanatçı, kuliste gerçekleşen buluşmada hayranına duygu dolu anlar yaşattı.