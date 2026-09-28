Açılışta aşk iddiası gündeme gelmişti! Hakan Sabancı’dan Tatiana Panakal açıklaması!

28 Eylül 2026 00:23

Sosyetenin ünlü iş insanı Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde bir sergiye İspanyol manken Tatiana Panakal ile gelmişti. Hakan Sabancı’nın Tatiana Panakal arasında aşk iddiaları da magazinde geniş yer bulmuştu. Hakan Sabancı, bugün havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Hakan Sabancı’nın aşk iddialarına verdiği yanıt!