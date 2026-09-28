Rober Hatemo sahnelere veda edip eski mesleğine dönüyor! Bakın artık ne yapacak… | Video
28 Eylül 2026 11:43
Kıbrıs konserinde müzik sektörünün geldiği noktadan duyduğu rahatsızlığı ve artık mutlu olmadığını dile getiren Rober Hatemo, sahneleri bırakma aşamasında olduğunu açıkladı.
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