Uzun saçlarını kısacık kestirdi! Burcu Esmersoy imajını tazeledi!
30 Eylül 2026 00:12
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Burcu Esmersoy, imajında yeniliğe gitti. Saçlarını kestiren ünlü sunucuya yorum yağdı. İşte Burcu Esmersoy’un yeni imajı!
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