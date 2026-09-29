Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan Dubai hamlesi: Oturum izni başvurusu ortaya çıktı! | Video

29 Eylül 2026 12:17

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, fon soruşturması başlamadan önce 11 milyar 126 milyon 528 bin lirasını çekip Dubai'ye taşındı. Mustafa Sandal'ın da aynı günlerde Dubai'de oturum izni almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Sürecin tüm detaylarını Günaydın yazarı Ömer Karahan bugünkü köşesinde kaleme aldı.