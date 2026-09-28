Hürrem Sultan repliğini canlandırıyorlardı... Karşılarına Meryem Uzerli çıktı! Çırağan Sarayı'nda unutulmaz sürpriz! | Video
28 Eylül 2026 15:14
Muhteşem Yüzyıl dizisinin unutulmaz karakteri Hürrem Sultan'ın repliğiyle video çeken iki genç kız, Çırağan Sarayı'nda hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Bir anda kadraja girerek hayranlarına eşlik eden Meryem Uzerli'nin sempatik tavırları ve çekim sonrasındaki ricası sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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