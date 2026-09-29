Alışveriş tarzı çok konuşuldu! Jennifer Lopez yakışıklı korumasıyla el ele!

29 Eylül 2026 22:50

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası’na gitti. Jennifer Lopez, bu etkinliğin ardından Paris sokaklarını gezip alışveriş yaptı. Ünlü yıldızın kıyafet tarzının yanı sıra korumasıyla el ele verdiği pozlar magazinde gündem oldu. İşte Jennifer Lopez’in alışveriş tarzı ve korumasıyla el ele verdiği o pozlar!