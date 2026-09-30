15 yıllık ihtişamlı evliliğin acı sonu: Ünlü iş insanını özel dedektif dosyası yaktı! | Video

30 Eylül 2026 09:02

İşadamı Gökhan Çetinsaya cephesinden kötü haber! Aralık 2011'de Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde, günlerce konuşulan bir düğünle evlendiği eşi Tuğçe Çetinsaya ile 15 yıllık evliliği bitiyor.