Usta sanatçı Kamuran Akkor eşsiz sesiyle herkesi bir kez daha büyüledi: "Deli gibi sevdim" | Video

30 Eylül 2026 10:45

79 yaşındaki usta sanatçı, elbise provası sırasında "Deli gibi sevdim" şarkısını çıplak sesle seslendirdi. Akkor bu performansıyla bir kez daha herkesi büyüledi.