Kardeş kavgası yine alevlendi! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e suç duyurusu: "Ölümle tehdit edildim" | Video
30 Eylül 2026 10:02
Geçmişte yaşanan şirket ayrılığı, Zekeriyaköy'deki villalar ve finansal anlaşmazlıklar nedeniyle araları açılan Deniz kardeşler arasındaki kriz yeni bir boyut kazandı. Ağabey Ercan Deniz, kendisine iletilen tehdit mesajlarının ardından soluğu adliyede alarak ses kaydındaki kişinin kardeşi Özcan Deniz olduğunun belirlenmesini istedi. İşte detaylar...
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