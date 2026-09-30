Yapay zekaya karşı ses ittifakı: Kapı gıcırtısının bile telifi var, izinsiz çalamazsınız! | Video
30 Eylül 2026 09:56
Yapay zekâ önce şarkılara, sonra seslere girdi. Şimdi sıra kapı gıcırtısına, ayak sesine, yağmura, motor sesine geldi. Ses tasarımcıları ve dünyanın önemli efekt kütüphaneleri birleşti: "Bizim ürettiğimiz sesleri izinsiz kullanamazsınız."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
00:20
00:19
00:21
00:23
00:10
Uzun saçlarını kısacık kestirdi! Burcu Esmersoy imajını tazeledi! 30.09.2026 | 00:04
00:13
Alışveriş tarzı çok konuşuldu! Jennifer Lopez yakışıklı korumasıyla el ele! 29.09.2026 | 22:49
00:55
00:20
00:24
00:32
00:07
00:08
00:10
00:20
00:24
Şarkıcı Kıraç’tan samimi itiraf! "Yapay zekadan yararlanıyorum" | Video 28.09.2026 | 09:42
00:24
Fenerbahçeli Ederson tatilde para saçtı! 3 günde 3 milyon TL harcadı | Video 28.09.2026 | 09:25
00:22
00:38