Galatasaray'a veda etti, 33 yaşında emekli oldu! Mauro Icardi bakın nerede inzivaya çekildi: "Ben her şeye sahibim" | Video
30 Eylül 2026 11:34
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Mauro Icardi, inzivaya çekildi. Futbol kariyerini askıya aldığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 33 yaşındaki Arjantinli golcü, hakkındaki eleştirilere sosyal medya hesabında cevap verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
00:21
01:17
00:25
00:24
00:20
00:19
00:21
00:23
00:10
Uzun saçlarını kısacık kestirdi! Burcu Esmersoy imajını tazeledi! 30.09.2026 | 00:04
00:13
Alışveriş tarzı çok konuşuldu! Jennifer Lopez yakışıklı korumasıyla el ele! 29.09.2026 | 22:49
00:55
00:20
00:24
00:32
00:07
00:08
00:10
00:20
00:24
Şarkıcı Kıraç’tan samimi itiraf! "Yapay zekadan yararlanıyorum" | Video 28.09.2026 | 09:42